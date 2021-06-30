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30 Haz 2021 - 12:50- Gündem G: 30 Haz 2021 - 12:55

Mert Pekdemir, “Denetim Kurulu Üyeliği” görevine yeniden seçildi

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, 2 yıldır sürdürdüğü “Denetim Kurulu Üyeliği” görevine yeniden seçildi
Mert Pekdemir, “Denetim Kurulu Üyeliği” görevine yeniden seçildi mask

Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, gayrimenkul sektörünün en önemli platformu GYODER’in (Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği), gerçekleşen 21. Olağan Seçimli Genel Kurulunda, 2 yıldır sürdürdüğü “Denetim Kurulu Üyeliği” görevine 2021-2022 dönemi için yeniden seçildi.

TÜRKİYE'NİN EN ÖNEMLİ GAYRİMENKUL BİRLİĞİ

GYODER, sektörün tüm alt açılımlarını aynı çatı altında toplayan, gayrimenkul sektörünün gelişimini desteklemek ve kalite, kontrol, eğitim konularında sektöre standartlar getirmek ve bu standartları korumak konusunda katkıda bulunan Türkiye’nin en önemli Gayrimenkul Birliği.

Kesintisiz faaliyette bulunduğu 77 yıllık tarihiyle Türkiye’nin ve sektörünün en köklü inşaat şirketleri arasında yer alan Pekdemir İnşaat, sektördeki tecrübesi ile uzun yıllardır GYODER çatısı altında yer almakta. Pekdemir İnşaat Genel Müdürü Mert Pekdemir, bu prestijli görevi, PwC Türkiye yönetici ortağı Ersun Bayraktaroğlu ve Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ile birlikte sürdürecek.
# eğitim

30 Haz 2021 - 12:50 - Gündem

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