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30 Haz 2021 - 13:20- Gündem G: 30 Haz 2021 - 13:26

Aldattığı iddiası ile eşini tüfekle vuran koca tahliye edildi

Kocaeli'de kendisini kardeşi ile aldattığı iddiasıyla eşini pompalı tüfekle yaralayan şahıs tahliye edildi.
Aldattığı iddiası ile eşini tüfekle vuran koca tahliye edildi mask

Olay, 24 Aralık 2018 tarihinde İzmit Kozluk Mahallesi Sümer Sokak'ta bulunan spor salonunun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sami K., kendisini ağabeyi ile aldattığını iddia ettiği eşi Gülbeyaz K.’yi sokak ortasında pompalı tüfekle kovalamaya başladıktan sonra bir spor salonu bahçesinde ayağından yaraladı. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Sami K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“BİR ANLIK SİNİRLE YAPTIĞIM BİR ŞEYDİ”

Sami K. hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde eşini kasten öldürmeye teşebbüsten açılan dava görülmeye devam edildi. Duruşmaya sanık Sami K., SEGBİS aracılığı ile katılırken taraf avukatları salonda hazır bulundu. Son savunma yapan Sami K., "Benim bakmakla yükümlü olduğum bir oğlum ve bir felçli annem vardır. Onların bana ihtiyacı vardır. Bir anlık sinirle yaptığım bir şeydi. Bir daha böyle bir şey yapmam mümkün değildir, pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, tutulu sanık Sami K.'nin tutuklu kaldığı süre ve toplanan deliller göz önünde tutularak tahliyesine karar verdi.
# Sokak

30 Haz 2021 - 13:20 - Gündem

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