İmam Hatip Uygulama Camii'nde kongre

İmam Hatip Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde 3 Temmuz 2021 tarihinde genel kurul yapılacak. Mevcut Başkan Orhan Sarı yeniden başkanlığa aday olurken, mevcut yönetimiyle yola devam ediyor. 2020 yılında yapılması gereken kongre Covid-19 salgını nedeniyle 03 Temmuz 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi. Olağan kongre dernek binasında yapılacak.

ORHAN SARI KİMDİR?



03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 15.00'de yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Orhan Sarı, 1962 Ankara doğumlu, 2 yıllık yüksek okul mezunu. Yıllarda ülkenin birçok noktasında hizmet veren Sarı, 2006 yılında emekli olduktan sonra memleketi olan Kartepe Suadiye Mahallesi'ne yerleşti. Evli olan Sarı 3 çocuk ve 5 torun sahibi.