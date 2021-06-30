İmam Hatip Uygulama Camii'nde kongre

İmam Hatip Uygulama Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nde 3 Temmuz 2021 tarihinde genel kurul yapılacak. Mevcut Başkan Orhan Sarı yeniden başkanlığa aday olurken, mevcut yönetimiyle yola devam ediyor. 2020 yılında yapılması gereken kongre Covid-19 salgını nedeniyle 03 Temmuz 2021 tarihinde yapılmasına karar verildi. Olağan kongre dernek binasında yapılacak.
ORHAN SARI KİMDİR?
03 Temmuz 2021 Cumartesi günü saat 15.00'de yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında Orhan Sarı, 1962 Ankara doğumlu, 2 yıllık yüksek okul mezunu. Yıllarda ülkenin birçok noktasında hizmet veren Sarı, 2006 yılında emekli olduktan sonra memleketi olan Kartepe Suadiye Mahallesi'ne yerleşti. Evli olan Sarı 3 çocuk ve 5 torun sahibi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.