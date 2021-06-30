Reklamı Kapat
30 Haz 2021 - 14:52- Siyaset G: 30 Haz 2021 - 14:53

AKP Sırrıpaşa ailesi  piknikte buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan, Sırrıpaşa Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın düzenlediği pikniğe katıldı

AKP Sırrıpaşa ailesi  piknikte buluştu mask

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte mahalle yönetimleri ile tanışma toplantıları organize eden AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir etkinliğe daha imza attı. AKP Sırrıpaşa Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda düzenlediği piknik parti mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda hem sohbet edildi hem de yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çocukların da gönüllerince eğlenerek zaman geçirme fırsatı bulduğu tanışma ve kaynaşma toplantıları ilçe genelindeki tüm mahallelerde ayrı ayrı gerçekleşiyor.
# Kadın, AKP
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
Aygün hafızları ağırladı mask
Aygün hafızları ağırladı
AKP Fatih, piknikte buluştu mask
AKP Fatih, piknikte buluştu
Aygün, Cumhur İttifakı  meclis üyeleri ile buluştu mask
Aygün, Cumhur İttifakı  meclis üyeleri ile buluştu
Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret mask
Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret
Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu mask
Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu

30 Haz 2021 - 14:52 Kocaeli/ Derince- Siyaset

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.304.682 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Mafya ile iş tutmaya başlarsanız iktidarda kalmakta yanılırsınız” mask
“Mafya ile iş tutmaya başlarsanız iktidarda kalmakta yanılırsınız”
Babacan: Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz mask
Babacan: Kocaeli bizim için çok önemli ilimiz
Babacan bina açılışı için İzmit’te mask
Babacan bina açılışı için İzmit’te
Ellibeş: CHP’li başkanların göz boyadığına şahit olduk mask
Ellibeş: CHP’li başkanların göz boyadığına şahit olduk
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı mask
Gelecek Kocaeli’de Davutoğlu heyecanı
İYİ Parti Güvenç’e sahip çıktı! “Ne Müthiş bir karakter” mask
İYİ Parti Güvenç’e sahip çıktı! “Ne Müthiş bir karakter”
Anket Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL