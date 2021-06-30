AKP Sırrıpaşa ailesi  piknikte buluştu

Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte mahalle yönetimleri ile tanışma toplantıları organize eden AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir etkinliğe daha imza attı. AKP Sırrıpaşa Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda düzenlediği piknik parti mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda hem sohbet edildi hem de yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çocukların da gönüllerince eğlenerek zaman geçirme fırsatı bulduğu tanışma ve kaynaşma toplantıları ilçe genelindeki tüm mahallelerde ayrı ayrı gerçekleşiyor.