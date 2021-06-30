Yeni kademeli normalleşme süreci ile birlikte mahalle yönetimleri ile tanışma toplantıları organize eden AKP Derince İlçe Kadın Kolları Başkanlığı bir etkinliğe daha imza attı. AKP Sırrıpaşa Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın Çamlık Mesire Alanı’nda düzenlediği piknik parti mensuplarının yoğun katılımıyla gerçekleşti. Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Başkanı Koray Merdan ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu’nun da eşlik ettiği programda hem sohbet edildi hem de yapılan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Çocukların da gönüllerince eğlenerek zaman geçirme fırsatı bulduğu tanışma ve kaynaşma toplantıları ilçe genelindeki tüm mahallelerde ayrı ayrı gerçekleşiyor.
30 Haz 2021 - 14:52- Siyaset Güncelleme: 30 Haz 2021 - 14:53
AKP Sırrıpaşa ailesi piknikte buluştu
AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve İlçe Başkanı Koray Merdan, Sırrıpaşa Mahallesi Kadın Kolları Teşkilatı’nın düzenlediği pikniğe katıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.