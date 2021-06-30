Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nden güç birliği

Koç Holding, Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) resmi sponsorluğunu üstlendi. Bu önemli iş birliğini açıklayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, “2013 yılında İstanbul’un Olimpiyatlara ev sahipliği yapabilmesi için ülke olarak yürüttüğümüz büyük kampanya sürecinde Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile yollarımız kesişmişti. O dönem de Koç Topluluğu olarak elini taşın altına koymuş, ülkemiz için adeta tek yürek olmuştuk. Bu zor günlerde de yeniden güç ve kader birliği yapmak üzere TMOK’un ve milli sporcularımızın yanındayız. Koç Holding olarak Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları yolunda sporcularımızı desteklemek üzere Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin resmi sponsorluğunu üstlendik. Spor ülkemiz için önemli bir değer ve bu değerin bizi birleştiren bir unsura dönüşmesi için emek harcamamız gerekiyor. Bu vesileyle, amaçlarından bir an olsun kopmadan, 1 yıl gecikmenin getirdiği olağanüstü konsantrasyon zorluklarına rağmen azimle ve vazgeçmeden antrenmanlarını sürdürerek Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek 18 branştan şu ana kadar kota almış 100’e yakın sporcumuza başarılar diliyorum. Her bir Olimpik sporcumuzun temsil ettiği değerlerin, Olimpiyatlar yolunda gerçekleştirdikleri fedakârlıkların, adanmışlığın, vatan ve hayattaki duruşlarının hem bizler, hem gelecek kuşaklar için madalyaların çok daha ötesinde büyük bir manevi miras olduğuna yürekten inanıyorum. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile güç birliğimiz neticesinde Türkiye’nin başarılı bir spor ülkesi olması ve Türk sporunun uluslararası camiada dostluk, mükemmellik ve saygı gibi insani değerler üzerinden tanınması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.