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30 Haz 2021 - 14:52- Siyaset G: 30 Haz 2021 - 14:54

AKP Karamürsel Kadın Kolları’na önceki dönem kadın kollarından ziyaret 

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimi, kendilerini ziyarete gelen geçmiş dönem kadın kolları yöneticilerini ağırladı

AKP Karamürsel Kadın Kolları’na önceki dönem kadın kollarından ziyaret  mask

AKP Karamürsel İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin ve yönetimine,  geçmiş dönem Kadın Kolları yöneticileri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren İlçe Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, “Partimizin kuruluşundan bugüne kadar teşkilatımızın her kademesinde sorumluluk üstlenmiş tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

“AŞK İLE ÇALIŞMAYA DEVAM” 

Şahin, “Bu bir bayrak yarışı, sizler bayrağı en iyi şekilde taşıyarak bizlere teslim ettiniz, bizlerde bundan sonra bu bayrağı daha ileriye taşımak için gayret göstereceğiz. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar tüm ekibimiz ile birlikte durmadan yorulmadan ilk günkü aşkla çalışıyoruz ve bu aşk ile çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Hedefimiz ve niyetimiz belli, 2023 yılına kadın kollarımızla ve teşkilatlarımızla birlikte, ülkemizin refah seviyesini yükseltmek için canla başla çalışacağız. Teşkilatımıza destek veren herkese ve ziyaretlerinizden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
# Kadın, AKP
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30 Haz 2021 - 14:52 Kocaeli/ Karamürsel- Siyaset

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