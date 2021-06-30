Yeni sezonu 4 Temmuz Pazar günü Erzurum’da açacak olan Kocaelispor’da dış transferde hareketlilik devam ediyor. Son olarak kadrosuna Liberya’dan sol kanat oyuncusu TerrenceTisdell’i katan yeşil siyahlıların, Erzurum’da forma giyen sol stoperHasan Hatipoğlu ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.
İşte Kocaelispor’da dış transfer raporu
GELENLER
Abdoulaye Cisse (Ön libero,
sağ bek, sağ stoper)
İlyas Kubilay Yavuz
(Ofansif orta saha)
Mevlüt Çelik (Sağ stoper)
Atila Turan (Sol bek)
DiogoCoelho (Sağ stoper)
Dino Ndlovu (Santrfor)
Michael Pereira (Sağ Kanat)
TerrenceTisdell (Sol kanat)
Hasan Hatipoğlu (Sol stoper)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.