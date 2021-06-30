Yeni sezonu 4 Temmuz Pazar günü Erzurum’da açacak olan Kocaelispor’da dış transferde hareketlilik devam ediyor. Son olarak kadrosuna Liberya’dan sol kanat oyuncusu TerrenceTisdell’i katan yeşil siyahlıların, Erzurum’da forma giyen sol stoperHasan Hatipoğlu ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.

İşte Kocaelispor’da dış transfer raporu

GELENLER

Abdoulaye Cisse (Ön libero,

sağ bek, sağ stoper)

İlyas Kubilay Yavuz

(Ofansif orta saha)

Mevlüt Çelik (Sağ stoper)

Atila Turan (Sol bek)

DiogoCoelho (Sağ stoper)

Dino Ndlovu (Santrfor)

Michael Pereira (Sağ Kanat)

TerrenceTisdell (Sol kanat)

Hasan Hatipoğlu (Sol stoper)