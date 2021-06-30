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30 Haz 2021 - 14:54- Spor G: 30 Haz 2021 - 14:56

Kullar – Çilimli maçı Bozüyük’te
Kullar – Çilimli maçı Bozüyük’te mask
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Bölgesel Amatör Lig’de çeyrek final, yarı final ve final maçlarının programı açıklandı. 2020 – 2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 56 ilden 108 takımın katılımıyla 4 bölgede 32 grupta oynandı. Maçlar sonunda 30 grup birincisi belirlenirken, puan ve kendi aralarında oynadıkları müsabakalarda eşitlik olan 2 grupta birinciler kura ile belirlendi. 8’er takımlı 4 bölgenin çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları aşağıdaki program doğrultusundaoynanacak.Kullarspor’un çeyrek finalde karşılaşacağı Çilimli maçı da 3 Temmuz Cumartesi günü Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanacak.

3 TEMMUZ CUMARTESİ’NİN PROGRAMI

1. BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

KULLARSPOR– ÇİLİMLİ BELEDİYE

17.30: BOZÜYÜK İLÇE (BİLECİK)

BAĞCILARSPOR– DUDULLU

17.30: MALTEPE HASAN POLAT (İSTANBUL)

BULVARSPOR– HENDEKSPOR

17.30: YALOVA ATATÜRK STADI

GÖRÜKLE İPEK SPOR (BURSA) – BİGASPOR (ÇANAKKALE)

17.30: EDREMİT ŞEHİT HAMDİBEY (BALIKESİR)

2.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

BUCA ZAFER SPOR (İZMİR) – ALİAĞA FUTBOL (İZMİR)

17.30: MENEMEN İLÇE (İZMİR)

 HACIRAHMANLI (MANİSA) – AYVALIKGÜCÜ (BALIKESİR)

17.30: 18 MART ŞEHİR (ÇANAKKALE)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) – ISPARTA 32 EMRE SPOR

17.30: ŞUHUT BELEDİYE STADI (AFYON)

YEŞİLOVA BELEDİYESPOR (BURDUR) – KUŞADASISPOR (AYDIN)

17.30: ATATÜRK STADI (MUĞLA)

3.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

RİZE ÖZEL İDARE SPOR – ORDUSPOR 1967

17.00: BULANCAK İLÇE (GİRESUN)

KASTAMONU ÖZEL İDARE – AMASYASPOR 1968

17.00: ÇANKIRI ATATÜRK

KAYSERİ EMAR GRUP– İDMANYURDU 1925 (MERSİN)

17.00: 12 ŞUBAT ŞEHİR (K.MARAŞ)

SİNCAN BELEDİYESPOR (ANKARA) – BOLU ABANT

17.00 STAT: KASTAMONU GAZİ ŞEHİR

4.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI

GAZİANTEP ANKAS SPOR – Ş.URFA BÜYÜKŞEHİR

17.00: DOĞU KENT ÇİM (ELAZIĞ)

DİYARBAKIRSPOR – BAĞLAR BELEDİYESPOR

17.00 STAT: DİYARBAKIR STADI

MUŞ BELEDİYE SPOR –FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)

17.00 STAT: MÜS. ATLETİZM PİSTİ FUT. SAH. (ERZİNCAN)

KURTALAN SPOR (SİİRT) – 76 IĞDIR BELEDİYESPOR

17.00 STAT: BİNGÖL ŞEHİR

 

30 Haz 2021 - 14:54 - Spor

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