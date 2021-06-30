Kullar – Çilimli maçı Bozüyük’te

Bölgesel Amatör Lig’de çeyrek final, yarı final ve final maçlarının programı açıklandı. 2020 – 2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 56 ilden 108 takımın katılımıyla 4 bölgede 32 grupta oynandı. Maçlar sonunda 30 grup birincisi belirlenirken, puan ve kendi aralarında oynadıkları müsabakalarda eşitlik olan 2 grupta birinciler kura ile belirlendi. 8’er takımlı 4 bölgenin çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları aşağıdaki program doğrultusundaoynanacak.Kullarspor’un çeyrek finalde karşılaşacağı Çilimli maçı da 3 Temmuz Cumartesi günü Bozüyük İlçe Stadı’nda oynanacak.
3 TEMMUZ CUMARTESİ’NİN PROGRAMI
1. BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
KULLARSPOR– ÇİLİMLİ BELEDİYE
17.30: BOZÜYÜK İLÇE (BİLECİK)
BAĞCILARSPOR– DUDULLU
17.30: MALTEPE HASAN POLAT (İSTANBUL)
BULVARSPOR– HENDEKSPOR
17.30: YALOVA ATATÜRK STADI
GÖRÜKLE İPEK SPOR (BURSA) – BİGASPOR (ÇANAKKALE)
17.30: EDREMİT ŞEHİT HAMDİBEY (BALIKESİR)
2.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
BUCA ZAFER SPOR (İZMİR) – ALİAĞA FUTBOL (İZMİR)
17.30: MENEMEN İLÇE (İZMİR)
HACIRAHMANLI (MANİSA) – AYVALIKGÜCÜ (BALIKESİR)
17.30: 18 MART ŞEHİR (ÇANAKKALE)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) – ISPARTA 32 EMRE SPOR
17.30: ŞUHUT BELEDİYE STADI (AFYON)
YEŞİLOVA BELEDİYESPOR (BURDUR) – KUŞADASISPOR (AYDIN)
17.30: ATATÜRK STADI (MUĞLA)
3.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
RİZE ÖZEL İDARE SPOR – ORDUSPOR 1967
17.00: BULANCAK İLÇE (GİRESUN)
KASTAMONU ÖZEL İDARE – AMASYASPOR 1968
17.00: ÇANKIRI ATATÜRK
KAYSERİ EMAR GRUP– İDMANYURDU 1925 (MERSİN)
17.00: 12 ŞUBAT ŞEHİR (K.MARAŞ)
SİNCAN BELEDİYESPOR (ANKARA) – BOLU ABANT
17.00 STAT: KASTAMONU GAZİ ŞEHİR
4.BÖLGE ÇEYREK FİNAL MAÇLARI
GAZİANTEP ANKAS SPOR – Ş.URFA BÜYÜKŞEHİR
17.00: DOĞU KENT ÇİM (ELAZIĞ)
DİYARBAKIRSPOR – BAĞLAR BELEDİYESPOR
17.00 STAT: DİYARBAKIR STADI
MUŞ BELEDİYE SPOR –FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
17.00 STAT: MÜS. ATLETİZM PİSTİ FUT. SAH. (ERZİNCAN)
KURTALAN SPOR (SİİRT) – 76 IĞDIR BELEDİYESPOR
17.00 STAT: BİNGÖL ŞEHİR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.