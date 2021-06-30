Körfezli kadınların el  emekleri, kazanca dönüşüyor

Tütünçiftlik Sahilde gerçekleştirilen açılış programına; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile eşi Hatice Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Hasan Ayaz, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Nilüfer Özdemir, Körfez’in Sihirli Elleri Körfez Kadın Platformu üyeleri, muhtarlar ve meclis üyeleri katılım sağladı.
KADINLARIN ROLÜ BÜYÜK
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Şener Söğüt, “Söz verdiğimiz bir projeyi daha ilçemize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her geçen gün gelişen Körfezimiz de, kadınlarımızın rolü çok büyük.” dedi.
STANTLARI GEZDİLER
Başkan Söğüt ve protokol üyeleri Körfezli kadınların el emeği göz nuru ile hazırladıkları, birbirinden renkli ürünleri sergiledikleri stantları gezerek, kadınların ekonomik olarak güç kazanacakları sergilerin hayırlı olmasını dilediler.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.