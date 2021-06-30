Otobüsün çarptığı minik Emine Nur son yolcuğuna uğurlandı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında İzmit Tavşantepe Mahallesi Ata Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K idaresindeki 41 J 0262 plakalı özel halk otobüsü, sokakta seyir halindeyken 3 yaşındaki Emine Nur Zengin'e çarptı. Ağır yaralanan Emine Nur’u gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Emine Nur, Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Emine Nur hayatını kaybetti. Olayla ilgili otobüs şoförü M.K. ise gözaltına alındı. Emine Nur’un cenazesi, yapılan otopsi incelemelerinin ardından ailesine teslim edildi. Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Emine Nur’un cenazesi, gözyaşları arasından Tavşantepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.