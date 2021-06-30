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30 Haz 2021 - 15:06- Gündem G: 30 Haz 2021 - 15:08

Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor
Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor mask

Yaklaşık 1 yıldır ticari uçuşlara kapalı olan Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı yeniden uçuşlara açılıyor. Koronavirüs pandemisinin başladığı dönemde ticari uçuşlara kapatılan Cengiz Topel Havalimanı, 11 Temmuz’da Trabzon uçuşu ile yeniden yolculara hizmet vermeye başlayacak. 11 Temmuz’dan itibaren başlayacak Kocaeli-Trabzon arasındaki karşılıklı uçuş seferleri, Pazartesi, Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenecek.
# koronavirüs

30 Haz 2021 - 15:06 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Cengiz Topal - antalyaya,bodruma en azından haftada bir niye uçak kalmıyor.Bu kenti yönetenler ilgilensin bu konuyla lutfen

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 17:08
01

Izmitlii - EGE AKDENİZ bölgelerine nedenyok hep trabzon yap buralara millet gitmesin cengiz topele ama olmaz bu araba firmaları izin vermez dimi yapamazsınız bu rant ugruna milleti sefalete mahküm ediyosunuz :(

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 30 Haziran 17:05

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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