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30 Haz 2021 - 15:25- Gündem G: 30 Haz 2021 - 15:26

İzmit Mimar Sinan Sokak esnafı dertli!

Altyapı çalışmalarının ardından çöken yama asfaltları ve mazgallar nedeniyle çok kez Büyükşehir ile İzmit Belediyesi’ne durumu bildirseler de halen sorun çözülmedi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit Mimar Sinan Sokak esnafı dertli! mask

İzmit’in en işlek yerlerinden birisi olan Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak’ta faaliyet gösteren esnaf, sokaktaki yol bozukluklarından şikayetçi. Uzun yıllardır çeşitli altyapı çalışmaları nedeniyle kazılan ve daha sonra yama asfalt atılan yoldaki bozukluklar çevre esnafı tarafından tepki topluyor. Bölge esnafı defalarca Büyükşehir ve İzmit Belediyesi’ne durumu iletse de yol sorununa halen bir çözüm üretilmiş değil.

SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORLAR

Çukurlarla dolu olan yolda altyapı çalışmalarının ardından yama asfaltları zamanla çökerken, mazgallar ise sürekli olarak yerinden oynuyor. İzmit’in merkezi konumundaki sokaklardan biri olan Mimar Sinan Sokak’ta özellikle kış aylarında çukurlara dolan su birikintileri işlek sokağı kullanan yayalara ve araç sürücülerine zor anlar yaşatıyor. Esnaf, sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

# Sokak, İzmit belediyesi

30 Haz 2021 - 15:25 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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