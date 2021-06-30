Körfezim LGS'de yine zirvede

Adını her yıl başarılarıyla duyuran Körfezim Eğitim Kurumları, bu yıl yapılan LGS sınavında 95 öğrencisinden 62’sini nitelikli okullara yerleştirmeyi başardı. Bu öğrencilerden 41’i Fen Liselerine girerken, 15 öğrencisi ise %1’lik dilime, 23 öğrencisi ise %2’lik dilime girerek büyük başarı elde etti.
Pandemi döneminde sıkı takip ve hızlandırılmış eğitim modeliyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde başarı grafiği yakalayan okul, her yıl olduğu gibi bu yıl da en seçkin okullara öğrencilerini göndermenin mutluluğunu yaşıyor. Çeyrek asırlık tecrübesiyle ve her yıl artan başarı çizgisiyle zirvedeki yerini koruyor.
Sınavda sadece 1 yanlış yaparak % 0,02’lik dilimde yer alan Bilge Sönmezer, Körfez ilçede 1. oldu. Birebir rehberlik ve öğrenci merkezli eğitim modeliyle, akademik ve sosyal alanda mutlu bireyler yetiştiren okul, yaz döneminde de telafi eğitimi programıyla öğrencileriyle birlikte olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.