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30 Haz 2021 - 15:52- Eğitim G: 30 Haz 2021 - 15:56

ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları KYÖD ortaokulu öğrencileri liseye merhaba dedi
ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları KYÖD ortaokulu öğrencileri liseye merhaba dedi mask
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ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları KYÖD Ortaokulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 8. Sınıf öğrencilerini lise bahçesinde düzenlenen törenle yeni yaşamlarına uğurlandı. Heyecanın, mutluluğun ve hüznün bir arada yaşandığı bu özel tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından coşkuyla mezuniyet andı okundu. Diploma töreni, okul flamasının mezunlar tarafından alt devre öğrencilerine teslim edilmesi seremonileri gerçekleştirildi. Keplerin atılmasının ardından mezuniyet programı öğrencilerin; öğretmenleri ve arkadaşlarıyla birlikte kutlama pastasını kesmesi ve dilek balonlarının uçurmasıyla devam etti.

Yaşam boyu öğrenme ve öğretme üzerine kurulan bir süreçte kendini bulma, kendin olma fikrinden hareketle KYÖD Ortaokulu öğrencileri; hayatlarında bilinçli seçimler yapabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve anlayışla donanımlı bireyler olarak aktif bir eğitim süreci geçirmenin doygunluğuna ulaşmışlardır.

Tüm bu serüven içerisinde öğrenciler; ODTÜ GV Özel Kocaeli Okulları felsefe ve değerlerinin, farklı bakış açılarına, başka düşüncelere saygı duymanın, kültürler arası öğrenmenin ve dünya vatandaşı olma yolunun kararlı birer bireyleri olarak ilerlemeye devam etmektedirler.

Okul öğrencileri aldıkları eğitimlerin, bilgilerin onları; bundan sonraki yaşamlarında da mutlu ve başarılı kılacağına inançlarının tam olduğunu belirterek öğretmenlerinin gururlu bakışlarıyla yeni yaşamlarına adım atmanın heyecanını yaşadılar.

# eğitim, Okul

30 Haz 2021 - 15:52 - Eğitim

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