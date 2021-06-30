Olay, 28 Haziran tarihinde İzmit'te bulunan bir aile sağlığı merkezinde meydana geldi. İddiaya göre İzmit Gündoğdu 3 Nolu Aile Sağlığı Merkez'inde 16.00 sıralarında gelen ve aşı olan eski sağlık N.A.B., aşıların bulunduğu odanın önünde bir süre bekledi. Koridorda ve aşı odasında kimsenin bulunmadığı anı bekleyen N.A.B., içeriye girerek 6 doz aşı içeren 1 flakon korona virüs aşısını çalarak binadan uzaklaştı. Bir süre sonra durumu fark eden aile sağlığı merkezi çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarından kimliği tespit edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan N.A.B., koleksiyon yapmak amacıyla aşıları çaldığını itiraf etti. Çalışan aşıya polis ekiplerince el konulurken, eski sağlık çalışanı N.A.B.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
30 Haz 2021 - 15:57- Gündem Güncelleme: 30 Haz 2021 - 16:00
Koronavirüs aşısını çalma sebebi pes dedirtti
İzmit'te bir aile sağlığı merkezine girerek aşı olduktan sonra korona virüs aşısı çalan şahsın eski sağlık çalışanı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahsın, aşıyı koleksiyon yapmak için çaldığı ortaya çıktı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.