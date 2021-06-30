“2 öğrenci yurdu kapandı” Özel yurt işletmecileri taban fiyat için buluştu

Okulların açılacağı kararının ardından İzmit Özel Yurt İşletmecileri Derneği bugün Bizim Bahçe Kafe’de bir araya gelerek yeni dönemde uygulanacak pandemi kuralları ve taban fiyatları konuştu. Toplantıya Dernek Başkanı Cihan Şenses ve Dernek Başkan Yardımcısı Ertan Gül’ün yanı sıra dernek yönetim kurulu üyeleri ile özel yurt işletmecilerinin temsilcileri katılım gösterdi. Dernek Başkanı Şenses, yönetmelik gereği fiyatların kamuoyuna duyurulmayacağını da belirtti.

“ÇOK SIKINTILI BİR SÜREÇ ATLATTIK”

Dernek Başkanı Şenses konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Uzun bir dönem sonrası tekrar bir araya geldik. Son dönemde kuralların esnemesiyle geleceğe umutla bakıyoruz. Cumhurbaşkanımız üniversitelerin 13 Eylül’de açılması yönünde bir açıklama yaptı. Bizler de bu yeni döneme göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Pandemi dolayısıyla çok sıkıntılı bir süreç atlattık. Yatak aralıkları belirli bir mesafeye göre düzenlendi. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bize gönderilen yönetmeliğe göre hareket ediyoruz.

“FAHİŞ FİYAT UYGULANMAYACAK”

Bugün gerçekleştireceğimiz toplantımızda fiyatlandırma konusu ve yönetmeliği ele alacağız. Toplam 30 üyemiz vardı ama 2’si pandemiden dolayı kapandı. Şu anda 28 üye ile hizmet veriyoruz. Fiyatlarımızı en makul seviyede tutmaya çalışacağız. Taban fiyat belirleyeceğiz. Fahiş fiyat uygulanmayacak. Özel yurtlar öğrencinin ve velilerin yanında. Yurtlarda alanlar pandemi kuralları çerçevesinde düzenlendi. Temizlik konusuna da önem veriyoruz.”