Engin Koyun: Hasan da Mika da en iyi şekilde bize hizmet edecektir

Kocaelispor’un yeni transferleri Hasan Hatipoğlu ve Michael Pereira için imza töreni düzenlendi. Seka Park Otel Körfez Salonu’nda gerçekleşen törene Başkan Engin Koyun ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

İNANCIMIZ TAMDIR

Başkan Engin Koyun iki futbolcunun da Kocaelispor’a büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade etti ve şu şekilde konuştu: Bir birinden kıymetli, kendilerini liglerinde ispat etmiş iki kardeşimizi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hasan Hatipooğlu’nu anlatmamıza gerek yok. Süper Lig’de kendisi göstermiş iyi bir sol ayak. Camiamızın markası olan Kocaelispor’umuza en güzel hizmeti vereceğine olan inancımız tamdır.

BAŞARIDAN BAŞARIYA GİDECEĞİZ

Birkaç maçını kendim de izledim. Hocamın raporunu görünce de tekrardan izledim. İyi bir görev adamı. Kendisine güveniyoruz. Kocaelispor’da taraftar ile şehrin genel dokusu öne çıkar. Bu durum futbolcular için de önemli. Taraftar bizim her zaman en büyük gücümüz. İnşallah yeni arkadaşlarımız, taraftarımız ile birlikte başarıdan başarıya koşacaktır.

29 NUMARA MİKA’NIN

Diğer bir transferimiz Mika da aramıza hoş geldi. Turgay hocamız ısrarla aramızda olmasını istedi. Özellikle sağ kanatta müthiş işler yaptığını izledim. Çok yönlü bir futbolcu. Malatyaspor ve diğer takımlardaki başarısını Kocaelispor’da da sağlayacaktır. Kendisine sürprizim oldu. Gümüşhanespor küme düştü ve şehir de bana kırgın. Biz de 29 numaralı formayı Mika’ya vereceğiz. Hem Hasan kardeşimin hem de Mika kardeşimin bize en iyi şekilde hizmet edeceğine inanıyorum.

Hasan Hatipoğlu: Hedefleri olan birisiyim

Kocaelispor’un Erzurumspor’dan renklerine bağladığı sol stoper Hasan Hatipoğlu, yeşil siyahlı kulüpte 5. şampiyonluğunu yaşamak için elinden geleni yapacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: İki taraf için de hayırlı olsun. Büyük bir camiaya geldiğim için mutluyum. Heyecanlıyım. Kocaelispor iki yıldır da çıkışta. Hedefleri var, ben de hedefleri olan birisiyim. Daha önce Balıkesirspor ile 2, Sivas ve Erzurumspor’da da 1’er şampiyonluk yaşadım. Hem Kocaelispor’un Süper Lig’e yükselmesi için hem de beşinci şampiyonluğum için elimden gelen her şeyi yapacağım.

Michael Pereira: Bu kulübün ait olduğu yer Süper Lig’dir.

Son olarak Romanya’nın Cluj takımında forma giyen Kocaelispor’un yeni yabancılarından Michael Pereira imza töreninde şu ifadelere yer verdi. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferimde emek sarf eden hem başkanıma hem de yöneticilere teşekkür ederim. Tarihi kulübün bir parçasıyım. Burada kendi evimde gibi hissediyorum ve burada başarılı olacağıma inanıyorum.

KOCAELİSPOR’A YARDIMCI OLACAĞIM

Turgay hoca (Karslı) Malatyaspor ile 2 yıl çalıştım. İlişkilerimiz çok iyiydi, beraber iyi sezonlar geçirdik ve ikinci sezonumuzu 5. sırada bitirdik. Hem kendimiz hem de arkadaşlarımızla bu uyumumuzun devam edeceğini düşünüyorum. Cluj’de üst üste 2 şampiyon olduk. Bu kulübün ait olduğu yer Süper Lig’dir. Amacım Kocaelispor’da bunu başarmak. Biliyorum ki çok fedakarlık yapmam gerekecek. Yorucu sezonda en büyük destekçimiz ise taraftarımız olacak. Ben de taraftarımızın desteği ile yeni kulübümüz Kocaelispor’a çok yardımcı olacağım.