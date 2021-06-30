Emekliler Derneğinde Özata Güven tazeledi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İzmit Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu’nu bugün dernek binasında gerçekleştirdi. Kongreye tek başkan adayı olarak katılan mevcut başkan Adem Özata, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. TÜED Gölcük Şubesi’nin Olağan Genel Kongresi pandemi nedeni ile kısıtlı katılımla gerçekleşti. Toplam 7 bin 50 üyesi bulunan derneğin kongresi sonrası 5 kişilik yönetim kurulu belirlendi. Pandemi tedbirlerine riayet edilen kongrenin divan başkanlığını Kartal Şube Başkanı Arif Yıldız üstlenirken katip üyeliği görevlerini ise Körfez Şube Başkanı Derviş Güngör ve Gölcük İdare Sekreteri Ergün şahin üstlendi. Kongrede güven tazeleyen Özata, aynı yönetimi ile yola devam etme kararı aldı
“ÜYELERİMİZ EVE KAPANMAK ZORUNDA KALDI”
Emekliler Derneğinde İkinci kez başkan Seçilen Adem Özata kongrede yaptığı konuşmada, “Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile üyelerimiz uzun zaman evlerinde kapalı kalmak zorunda oldu. Üyelerimizin çoğu 65. yaş üstü olduğu için toplu etkinlikler organize edemedik ama üyelerimiz için çalışmalar devam etti. Üyelerimiz için hastaneler ve diğer kurumlar ile anlaşmalar yapmaya devam ettik. Bu süreçte genel merkez ile ortak yürüttüğümüz girişimler oldu. Bayram ikramiyesi görüşmelerimiz genel merkez düzeyinde devam etti. Bayram ikramiyesinin bin 550 lira olması için büyük çaba sarf ettik. Çabalarımız sonucunda sadece bin 100 liraya çıkarıldı. Bundan sonraki çalışmalarımız devam edecek. Pandeminin bir an önce son bulmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.
Adem ÖZATA
İdari Sekreter Ahmet Emin DENİZER
Mali Sekreter Adnan YILDIZ
Teşkilatlanma Sekreteri Kenan ŞAŞMAZ
Eğitim Sekreteri Mehmet KARA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.