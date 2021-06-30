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30 Haz 2021 - 20:22- Gündem G: 30 Haz 2021 - 20:23

Emekliler Derneğinde Özata Güven tazeledi

Türkiye Emekliler Derneği İzmit Şubesi 23. Olağan kongresinde Adem Özata güven tazeledi. Başkanlıkta ikinci dönemine giren Özata, yönetiminde değişikliğe gitmedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Emekliler Derneğinde Özata Güven tazeledi mask

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) İzmit Şubesi 23. Olağan Genel Kurulu’nu bugün dernek binasında gerçekleştirdi. Kongreye tek başkan adayı olarak katılan mevcut başkan Adem Özata, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçildi. TÜED Gölcük Şubesi’nin Olağan Genel Kongresi pandemi nedeni ile kısıtlı katılımla gerçekleşti. Toplam 7 bin 50 üyesi bulunan derneğin kongresi sonrası 5 kişilik yönetim kurulu belirlendi. Pandemi tedbirlerine riayet edilen kongrenin divan başkanlığını Kartal Şube Başkanı Arif Yıldız üstlenirken katip üyeliği görevlerini ise Körfez Şube Başkanı Derviş Güngör ve Gölcük İdare Sekreteri Ergün şahin üstlendi. Kongrede güven tazeleyen Özata, aynı yönetimi ile yola devam etme kararı aldı

ÜYELERİMİZ EVE KAPANMAK ZORUNDA KALDI”

Emekliler Derneğinde İkinci kez başkan Seçilen Adem Özata kongrede yaptığı konuşmada, “Dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeni ile üyelerimiz uzun zaman evlerinde kapalı kalmak zorunda oldu. Üyelerimizin çoğu 65. yaş üstü olduğu için toplu etkinlikler organize edemedik ama üyelerimiz için çalışmalar devam etti. Üyelerimiz için hastaneler ve diğer kurumlar ile anlaşmalar yapmaya devam ettik. Bu süreçte genel merkez ile ortak yürüttüğümüz girişimler oldu. Bayram ikramiyesi görüşmelerimiz genel merkez düzeyinde devam etti. Bayram ikramiyesinin bin 550 lira olması için büyük çaba sarf ettik. Çabalarımız sonucunda sadece bin 100 liraya çıkarıldı. Bundan sonraki çalışmalarımız devam edecek. Pandeminin bir an önce son bulmasını umuyorum” ifadelerini kullandı.

ADEM ÖZATA’NIN YÖNETİMİ

Adem ÖZATA

İdari Sekreter Ahmet Emin DENİZER

Mali Sekreter Adnan YILDIZ

Teşkilatlanma Sekreteri Kenan ŞAŞMAZ

Eğitim Sekreteri Mehmet KARA

# eğitim

30 Haz 2021 - 20:22 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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