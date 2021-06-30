3. doş aşı yapılacak mı? Bakan Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, merak edilen 3. doz sorusuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Koca, varılan karar sonucunda 50 yaş üstü vatandaşlar ile sağlık çalışanlarının 3. doz aşılarının başlayacağını söyledi. Koca, "Yarından itibaren 50 yaş üstü vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız 3. doz aşılarını yaptırmak için randevularını alabilirler" dedi.
"İSTEDİKLERİ AŞIYI TERCİH EDEBİLİRLER"
Bakan Koca, 3. doz için istenilen aşının tercih edilebileceğini belirterek, "3. doz aşısını yaptıracak vatandaşlarımız, ilk 2 dozda hangi aşıyı yaptırmasına bakmaksızın, 3. doz aşılamasını yaptırabilir. Aşı olan vatandaşlarımız olumlu görüşler paylaşarak, diğer vatandaşlarımıza teşvik olmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
BİONTECH'TE ARA 4 HAFTAYA DÜŞTÜ
Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, BioNTech aşılamasında 2 doz arasındaki uygulanan 6 haftalık sürenin de 4 haftaya düşürüldüğünü açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.