Esnaf Birliği ağustos sonunda taşınacak

Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, birliğin Kadıköy Katlı Otopark alanına taşınması hakkında son gelişmeleri gazetemiz ile paylaştı. Durmuş yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Ağustos’un sonunda teslim alacağız, sonra da odalarımızı taşıyacağız. Komple yerleşmemiz Eylül, Ekim’i bulabilir. Eski yerimiz kendi yerimizdi ama dar geliyordu. Bütün işlemler burada yapılıyor. Pandemi olmasına rağmen kalabalık oluyordu. Merkezde 23 odamız ancak o binada sadece 10 kişiye yer verebilmiştik. Şimdi bütün odalara yerimiz var. Daha komplike bir tesis gibi düşünün. Toplantı salonları vs. var. Sıkıntı yaratmayacak şekilde buraya taşınacağız.

“ODALAR KİRA VERMEYECEK”

Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a esnaf adına sonsuz teşekkürler ediyorum. Şimdi bayrak bizde, biz taşıyoruz. Oradan tüm Kocaeli’ye hizmet edeceğiz. Dışarıda bir sürü oda var. O odaların hepsi kira derdinden kurtulacak. 10 oda kira vermiyor, şimdi gelecek odalar yani 23 oda kira vermeyecek. 150 metre aşağıda tramvay var, aşağımız, üstümüz katlı otopark. Park derdimiz de olmayacak. Bağdat Caddesi bir zamanlar çok ünlü bir caddeydi. Eski haline dönecektir, katkımız çok büyük olacaktır. İcra daireleri, İSU ile birlikte orası merkez oldu. Kamu kurumu hizmeti verecek yerler hep orada.

HANGİ ODALAR OLACAK?

Yaklaşık 3 bin 800 metrekare alan bize tahsis ediliyor. Her odaya en az 70 metrekare düşüyor. Kasaplar, Berberler, Kahveciler, Terziler, Pastacılar, Elektrikçiler, Elektronik teknisyenleri, Mobilyacılar, Marangozlar, Pazarcılar, Kuaförler, Kocaeli Karma Oda, Emlakçılar, Kuyumcular, Servis Araçları, Bakkallar, Konfeksiyoncular, Manifaturacılar odaları taşınacak gibi duruyor.”