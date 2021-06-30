Koronayı atlatanlara müjde! 6 aydan 3 aya düşürüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında aşılama çalışmalarına ilişkin merak edilen konular hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, hastalığı geçiren vatandaşların aşı olmak için 6 ay beklediğini hatırlatarak, bu sürenin düşürüldüğünü söyledi. Bakan Koca, "Hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu, bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir" dedi.
"TEDARİK KONUSUNDA SÖYLENENLER GERÇEK DIŞI"
Bakan Koca, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: Aşı tedariki konusunda yapılan bazı değerlendirmelerin somut gerçekle ilgisi olmadığını görüyoruz. Kimsenin buna hakkı yoktur. Güvenirliğini ispat etmiş her aşıyla ilgilendik ve ülkemize getirmeye gayret ettik. Bu devlet gücünü ispat etmeyecek kader büyük ve güçlüdür.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.