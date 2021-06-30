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30 Haz 2021 - 20:45- Gündem G: 30 Haz 2021 - 20:48

Elektriğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli olacak

Elektrik fiyatlarında 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere tüm abone gruplarına yüzde 15 zam yapıldı.

Elektriğe zam geldi! Yarından itibaren geçerli olacak mask

EPDK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yapıldığı belirtildi.

100 KİLOVATSAAT ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN 92 LİRA ÖDENECEK

1 Temmuz itibarıyla mesken aboneleri 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 91,56 lira ödeyecek.
# vergi

30 Haz 2021 - 20:45 - Gündem

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