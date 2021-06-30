Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 732’ye yükseldi. Toplamda 60 milyon 786 bin 975 adet test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 163 testten 5 bin 496 yeni vaka sayısı, 522 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 425 bin 652, bugün iyileşen 7 bin 191 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 294 bin 285’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 727 olduğu açıklandı.
30 Haz 2021 - 21:29- Gündem Güncelleme: 30 Haz 2021 - 21:33
Korona verilerinde umut veren düşüş!
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 496 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.