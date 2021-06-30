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30 Haz 2021 - 21:29- Gündem G: 30 Haz 2021 - 21:33

Korona verilerinde umut veren düşüş!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 45 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 5 bin 496 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Korona verilerinde umut veren düşüş! mask

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 45 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 49 bin 732’ye yükseldi. Toplamda 60 milyon 786 bin 975 adet test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 163 testten 5 bin 496 yeni vaka sayısı, 522 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 425 bin 652, bugün iyileşen 7 bin 191 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 294 bin 285’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,7, ağır hasta sayısının ise 727 olduğu açıklandı.
# covid-19, sağlık
# KORONAVİRÜS İLE İLİŞKİLİ:
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30 Haz 2021 - 21:29 - Gündem

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