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30 Haz 2021 - 22:39- Asayiş G: 30 Haz 2021 - 22:43

Kocaeli'den kalkan uçak armut bahçesine iniş yaptı

Bursa'da dün motoru arıza yaptığı için armut bahçesine mecburi iniş yapan Cesna tipi eğitim uçağının enkazı, ekipler tarafından kaldırıldı. Kullanılamaz hale gelen uçak, vinç yardımıyla Yuneseli Havaalanı’na götürülürken, meraklı kalabalık, enkazın kaldırılışını film izler gibi izledi.

Kocaeli'den kalkan uçak armut bahçesine iniş yaptı mask

Kocaeli'de bir havacılık şirketine ait Cesna tipi eğitim uçağı dün sabah 06.45 sıralarında eğitim amacıyla Cengiz Topal Havalimanı'ndan havalandı. Öğle saatlerinde geri dönen uçaktakiler, Kocaeli'de öğrenci değiştirdikten sonra tekrar kalktı. Uçaktaki pilot Serkan Ünverdi ve öğrenci Rabia Erdun yakıt ikmali için saat 15.00 sıralarında Yunuseli Havalimanı'na iniş yapmak istedi. Ancak uçakta yaşanan motor arızası sebebiyle uçak havalimanı karşısındaki armut bahçesine mecburi iniş yaptı. Uçak kaza kırıma uğrarken, pilot ve yanındaki bayan öğrenci hafif sıyrıklarla kazayı atlattılar.

UÇAĞIN ENKAZI, VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Bu akşam saatlerinde meyve bahçesinde bulunan ve kullanılamaz hale gelen uçağın enkazı, vinç tarafından kaldırıldı. Ekipler tarafından kanatları kesilen uçak daha sonra vinçe yüklendi. Uçak, yetkililer tarafından inceleme yapılmak üzere Yunuseli Havaalanı’na götürüldü. Öte yandan meraklı kalabalık, enkazın kaldırılışını film izler gibi izledi.

# kaza, eğitim

30 Haz 2021 - 22:39 - Asayiş

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