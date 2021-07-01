Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, ilçe halkı ile sık sık bir araya gelerek onların yanında olmaya özen gösteriyor. Bu kapsamda Başkan Aygün son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve beraberindekilerle birlikte ilçe merkezinde yer alan çay evinde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince ve Kocaeli genelinde hayata geçen projeler hakkında vatandaşlara bilgiler veren başkanlar daha sonra vatandaşlardan gelen talepleri dinledi
01 Tem 2021 - 12:03- Gündem Güncelleme: 01 Tem 2021 - 12:05
Aygün ve Büyükakın Derinceliler ile buluştu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte vatandaşlara bir araya gelerek isteklerini dinledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.