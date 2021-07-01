66 yıllık evli çift 12 gün arayla vefat etti

Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi Hasan İbiş Geçidi Sokak adresinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinden emekli ambulans baş şoförü Arif Oğuz (90) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 2 çocuk babası olan Arif Oğuz'un cenazsesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Arif Oğuz’un 89 yaşındaki eşi Şükriye Oğuz'un ise 12 gün önce Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 66 senelik evli olan çiftin ard arda gelen acı haberi ailesi ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.