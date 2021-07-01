Alınan bilgiye göre İzmit Çukurbağ Mahallesi Hasan İbiş Geçidi Sokak adresinde ikamet eden İzmit Seka Devlet Hastanesinden emekli ambulans baş şoförü Arif Oğuz (90) çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti. 2 çocuk babası olan Arif Oğuz'un cenazsesi Hüseyin Paşa Camiinde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi. Arif Oğuz’un 89 yaşındaki eşi Şükriye Oğuz'un ise 12 gün önce Alzheimer rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 66 senelik evli olan çiftin ard arda gelen acı haberi ailesi ve sevenlerini gözyaşlarına boğdu.
01 Tem 2021 - 12:21- Gündem Güncelleme: 01 Tem 2021 - 12:25
66 yıllık evli çift 12 gün arayla vefat etti
İzmit Çukurbağ Mahallesinin sevilen ailesi 66 yıllık evli olan Arif Oğuz ile Şükriye Oğuz çifti 12 gün arayla yaşamlarını yitirdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.