Akşener’den esnafı duygulandıran soru

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bugün Kocaeli’ye gelerek esnaf ziyareti yaptı. Çayırova Şekerpınar gişelerinde partililer tarafından karşılanan Akşener, daha sonra Gebze İsmetpaşa Caddesine giderek dükkanları gezdi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan Akşener, esnafın sorunlarını dinledi. İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir giyim dükkanına giren Akşener, bölge esnafı Mete Akçı ile karşılıklı sohbet etti.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ HERKES ÖNEMSEMİYOR”

Esnafın sorunlarını dinleyip çözümü için aracı olmaya çalıştıklarını ifade eden Genel Başkan Akşener, “Esnaf ağırlıklı olarak zincir marketlerden şikayetçi olduğunu söylüyor. Beyaz Eşyacılar bile şikayetçi. Esnaf alım gücünden şikayetçi olduğunu çok duyuyorum. Stopaj şikayetleri çok vardı. Kısa çalışma ödeneğini herkes önemsiyor. Sizden aldığımız bilgileri kamuoyuna paylaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ ÖNEMSİYORUZ”

Esnaf Mete Akçı ise “Kapanma dönemi esnafı çok büyük vurdu. İnternet satışları bizi mahvetti biz de o sisteme ayak uydurmaya çalıştık. Bir malı alıp satıyoruz ikinci kez alınca aynı fiyata alamıyoruz. İnşallah milletimiz için iyi olur inşallah daha iyi olacak” ifadelerini kullandı. Akşener daha sonra bir hamburgerciye giderek Esnaf Yasin İncekuş ve çalışanlara kolaylıklar diledi.

“HER GÜN ÖDEMEMİZ VAR”

Baharatçı dükkanını da ziyaret eden Akşener’in burada işler nasıl sorusuna Lokman Baharat İşletmecisi Ahmet Mindivanlı, “Pandemiden hepimiz etkilendik. 23 yıldır burayı işletiyoruz. Herkesin size çok selamı var. Vergiler vs. her gün ödememiz var. İki kardeşiz. Sizi gördüğümüze çok sevindik” dedi.

“EN SON EVİNİZE NE ZAMAN ET GİRDİ”

Akşener’e dert yanan çiçekçi esnafı Türkan Öztürk ise, “Pandemi nedeniyle çalışanlarına maaşlarına öderken zorlanıyoruz” dedi Meral Akşener'in 'En son ne zaman et girdi evinize! sorusu üzerine Öztürk, duygulanarak "Kurbandan kurbana" ifadelerini kullandı. konuşma üzerine duygulanan Akşener ve ÖZtürk gözyaşları ile birbirlerine sarıldılar.