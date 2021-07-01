Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Abdullah Erol tedavi gördüğü akciğer yetmezliği sonucu vefat etti. 58 yaşında 3 çocuk babası olan Erol, geçtiğimiz aylarda Covid olmuş ancak hastalığı atlatmıştı. Akciğerlerinde tahribat oluşan Erol uzun süredir Akciğer’den tedavi oluyordu. Semerkand Vakfı Kocaeli Şube Başkanlığı yapan Erol’un cenazesi bugün ikindi namazını takiben Bahçecik Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
01 Tem 2021 - 12:41- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2021 - 13:29
Karaosmanoğlu’nun danışmanı vefat etti
Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Abdullah Erol tedavi gördüğü akciğer yetmezliği sonucu...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Objektif - rahmetli iyi yedi bu dünyada,
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.