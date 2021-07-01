01 Tem 2021 - 12:41- Asayiş G: 01 Tem 2021 - 13:29

Karaosmanoğlu’nun danışmanı vefat etti

Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Abdullah Erol tedavi gördüğü akciğer yetmezliği sonucu...
Karaosmanoğlu’nun danışmanı vefat etti mask

Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Abdullah Erol tedavi gördüğü akciğer yetmezliği sonucu vefat etti. 58 yaşında 3 çocuk babası olan Erol, geçtiğimiz aylarda Covid olmuş ancak hastalığı atlatmıştı. Akciğerlerinde tahribat oluşan Erol uzun süredir Akciğer’den tedavi oluyordu. Semerkand Vakfı Kocaeli Şube Başkanlığı yapan Erol’un cenazesi bugün ikindi namazını takiben Bahçecik Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
# çocuk

01 Tem 2021 - 12:41 Kocaeli- Asayiş

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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