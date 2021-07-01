Karaosmanoğlu’nun danışmanı vefat etti

Önceki dönem Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun danışmanlığını yapan Abdullah Erol tedavi gördüğü akciğer yetmezliği sonucu vefat etti. 58 yaşında 3 çocuk babası olan Erol, geçtiğimiz aylarda Covid olmuş ancak hastalığı atlatmıştı. Akciğerlerinde tahribat oluşan Erol uzun süredir Akciğer’den tedavi oluyordu. Semerkand Vakfı Kocaeli Şube Başkanlığı yapan Erol’un cenazesi bugün ikindi namazını takiben Bahçecik Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.