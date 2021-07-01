01 Tem 2021 - 13:14- Gündem G: 01 Tem 2021 - 13:24

'Adapazarı Treni' tarifesi güncellendi
'Adapazarı Treni' tarifesi güncellendi mask

TCDD yönetimi, Adapazarı-Pendik hattında sefer yapan Ada Treni 1 Temmuz normalleşme genelgesi ile birlikte sefer sayısı ve tarifesi ile ilgili yeni güncelleme yaptı

Tren sefer saatleri aşağıdaki gibidir:

01 Tem 2021 - 13:14 - Gündem

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