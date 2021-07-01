"Bu kentin unutulmaz politikacıları vardı"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli’deki ziyaretlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde kentimize geldikten sonra Gebze’de esnaf ziyareti gerçekleştiren Akşener daha sonra Körfez ilçesine geçerek esnafın sorunlarını dinleyemeye devam etti. Esnaf ziyareti sonrası Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde Serhat Güneş ve Ekibinin zeybek oyununu izleyen Akşener daha sonra kendisini hazır bekleyen kalabalığa seslendi.

“BU ŞEHRİN UNUTULMAZ POLİTİKACILARI VARDI”

Gençlerin “Erdoğan Sarayda, Akşener Yollarda” sloganı eşliğinde konuşmaya başlayan Akşener, Bu topraklarda yetişmiş biri olarak gençler ile bir arada olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Sıcak havada kendisini yalnız bırakmayan esnafa teşekkür eden Akşener, “Esnaf esnaf, İlçe ilçe geziyorum. Esnafın derdini dinleyip kamuoyuna mal edip, kanun teklifi ile milletvekillerimiz ile gündemde tutmaya çalıştık ve başardık. Bu şehrin unutulmaz politikacıları vardı en önemli özellikleri kapı kapı gezip dolaşmalarıydı. Uzun süredir yapılmıyordu” dedi.

“HERKESİ AYAĞINIZA GETİRECEKSİNİZ”

Sözlerinin devamında iktidara yüklenen Akşener, “Bunlar üçkağıtçı manevi değerlerimiz üzerinden birbirimize kavga ettiriyorlar. Burunları o kadar büyüdü ki sizleri görmez oldular. Ben bu milleti velinimet yapmak istiyorum. Bunları sizle başaracağız. Benim gibi herkesi ayağınıza getireceksiniz. Sizin sorduğunuz sorulara cevap vermek zorunda kalacaklar. Az önce bir tane Hanımefendi geldi. Sanayisi var olan bir ilçeden bahsediyorum. Kadın geldi 2 bin lira emekli maaşı alıyorum bin lirayı kiraya veriyorum bin lira ile nasıl geçineyim dedi. Sizler hizmet sunana oy vereceğiz diyeceksiniz o zaman 5 maaş alan danışmanlara kış kış denilecek” ifadelerini kullandı.

“OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın parayı kendi keyfine göre harcadığını ifade eden Akşener, “Vatandaşın refahı için harcamıyor. Borcu yapan kendi ödeyecek. Bugün normalleşmenin ilk günü İl günde elektriğe ve doğalgaza zam geldi. Olağanüstü bir durum. Çiftçi diyor ki TOKİ arsalarımıza göz dikti. Bu şu demek. Sizin derdinizden uzaklaşmak demek. Sizi tebaa maraba gibi görmek demek. Siz Allah’ın izni ile söke söke göndereceksiniz. Bir yandan geldikleri gibi giderler diyen Atatürk bir yandan söke söke alacağız diyen seçilmiş cumhurbaşkanı Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu. Serhat GÜNEŞ\ Özgün Erbulan