Darıca’nın çocukları büyüledi!

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi’nde eğitim gören kursiyerlerin hünerlerini sergilediği İskoliye Sanat Geceleri başladı. İskoliye Mektebi’nin bahçesinde gerçekleşen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık ile birlikte AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları başkanı Selma Gülenç, mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÖZEL ÖĞRENCİLER BÜYÜLEDİ

İskoliye Sanat Geceleri, aralarında özel eğitime muhtaç öğrencilerin de bulunduğu koroyla start alırken Darıcalı miniklerin sahne performansı tam not aldı. Tek tek solo performans ve koro halinde sevilen eserleri seslendiren Darıcalı minikler hünerlerini sergilerken performansları vatandaşları büyüledi. Daha sonra sahne alan gençler de sesleri ve performanslarıyla izleyenleri adeta mest etti. Darıcalı vatandaşlar söylenen şarkılara ve türkülere eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

BIYIK: “BİZİM ÇOCUKLARLA YOL YÜRÜYECEĞİZ”

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da zaman zaman türkülere eşlik ederken yaptığı selamlama konuşmasında Darıca’nın çocuklarına güvendiğini ve bizim çocuklarla yol yürümeye devam edeceklerini ifade ederek “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin kültür sanat şehri olması için çalışıyoruz. Dışarıdan para verip sanatçı getirerek eğlence yapmak yerine bizim çocuklarla yol yürümek istiyoruz. Bu gece olduğu gibi Darıca’nın evlatlarının seslendireceği şarkıları dinlemek ve geceler düzenlemek istiyoruz. Bu gece bizim çocuklarımıza fırsat verildiğinde her şeyin en iyisini yapabileceklerini bir kez daha gördük. İskoliye Sanat Geceleri’nde 4 gün boyunca Darıca’nın evlatları sahne alacak ve biz de onları keyifle izleyeceğiz” diye konuştu. İskoliye Sanat Geceleri, 3 Temmuz Cumartesi saat 20.30’da ise final gecesiyle son erecek.