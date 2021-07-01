Alınan bilgiye göre Almanya’nın ULM şehrinde yaşayan gurbetçi elektrik ustası Mehmet Berber (51) geçtiğimiz hafta çalıştığı inşaatın 2. katından belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Çevreden durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Berber’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Berber’in cenazesi ise kaldırıldığı hastanede yapılan işlemlerin ardından Türkiye’ye gönderildi. Mehmet Berber’in cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
01 Tem 2021 - 13:31- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2021 - 13:35
İnşaattan düşen gurbetçi yaşamını yitirdi
Almanya’nın ULM şehrinde çalıştığı inşaatın 2. Katından düşerek yaşamını yitiren elektrik ustası Mehmet Berber’in cenazesi Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.