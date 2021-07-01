İnşaattan düşen gurbetçi yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göre Almanya’nın ULM şehrinde yaşayan gurbetçi elektrik ustası Mehmet Berber (51) geçtiğimiz hafta çalıştığı inşaatın 2. katından belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. Çevreden durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Berber’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Berber’in cenazesi ise kaldırıldığı hastanede yapılan işlemlerin ardından Türkiye’ye gönderildi. Mehmet Berber’in cenazesi Değirmendere Merkez Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Değirmendere 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.