01 Tem 2021 - 13:42- Gündem G: 01 Tem 2021 - 13:47

Kocaeli Barosu: “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz”

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması yönünde alınan karar Kocaeli Barosu avukatları tarafından Kocaeli Adliyesi önünde protesto edildi. Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan, “İstanbul Sözleşmesi’nden ve kazanımlarından vazgeçmeyeceğiz. Kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısındayız” dedi.

Kocaeli Barosu: “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz” mask

İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin, 19 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten çıkacağı açıklanması sebebiyle, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet etti.

"İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİDİR"

Kocaeli Barosu önünde yapılan açıklamayı Kadınlar Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan gerçekleştirdi. Turan, “İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ayrımcılığın ve eşitsizliğin bir sonucu olarak gören, kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere, kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir insan hakları sözleşmesidir” dedi.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Turan, “Kadının insan haklarının ihlaline yol açan şiddeti önleme bunun için de öncelikle devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme yükümlülüğü getiren sözleşme kadınlar için çok önemlidir. Uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay’ın Anayasamıza açıkça aykırı olan bu işlemi iptal edeceği inancını muhafaza etmek istiyoruz” dedi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Son olarak Turan, “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmediğimizi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanını Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyor, kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesinde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu. 

# İstanbul sözleşmesi, Kadın, cumhurbaşkanı, aile

01 Tem 2021 - 13:42 Kocaeli/ İzmit- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Sahtekarlar Sizi - Geçmiştede kadına bu denli önem verdiğinizi hiç görmedik bu günde farklı değil aylardır Diyarbakır anneleri kar kış sıcak yağmur çamur orada çadırda evlat nöbeti tutarken neredesiniz yine aynı şekilde kızlar inançları geregi başörtüsü taktıkları için işkence görürken neredeydiniz şimdi inandırıcı mı oluyorsunuz sadece sahtekarlarsınız sahtekar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Temmuz 14:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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