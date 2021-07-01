Kocaeli Barosu: “İstanbul sözleşmesinden vazgeçmeyeceğiz”

İstanbul Sözleşmesi adıyla bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin, 19 Mart 2021 tarihinde sabaha karşı yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 1 Temmuz 2021 tarihinde yürürlükten çıkacağı açıklanması sebebiyle, Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi basın açıklaması yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet etti.

"İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİDİR"

Kocaeli Barosu önünde yapılan açıklamayı Kadınlar Hakları Merkezi Başkanı Av. Didem Turan gerçekleştirdi. Turan, “İstanbul Sözleşmesi kadına yönelik şiddeti ayrımcılığın ve eşitsizliğin bir sonucu olarak gören, kadına, çocuğa yönelik şiddeti engellemek için taraf devletlere, kadına yönelik her türlü şiddetin, ev içi şiddetin önlenmesi, şiddet mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, suçluların cezalandırılması, kadına karşı şiddetle mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü, etkili işbirliği içeren politikaların hayata geçirilmesi görevlerini yükleyen ve artık uluslararası hukukun kaynaklarından olan örf adet hukukuna da dönüşmüş bir insan hakları sözleşmesidir” dedi.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Turan, “Kadının insan haklarının ihlaline yol açan şiddeti önleme bunun için de öncelikle devletlere kadın-erkek eşitliğini sağlama, ayrımcılığı önleme yükümlülüğü getiren sözleşme kadınlar için çok önemlidir. Uzun yıllar sürdürülen mücadeleler sonucunda hazırlanan İstanbul Sözleşmesi’nden ve bu sözleşme doğrultusunda düzenlenen kazanımlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Danıştay’ın Anayasamıza açıkça aykırı olan bu işlemi iptal edeceği inancını muhafaza etmek istiyoruz” dedi.

Son olarak Turan, “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmediğimizi belirterek, Sayın Cumhurbaşkanını Anayasaya aykırı olan bu işlemi kaldırmaya davet ediyor, kadının insan hakları kazanımlarından geriye gidişe neden olacak her türlü düzenlemenin karşısında olarak, Türkiye’nin her yerinde Barolar ve Barolarımız Kadın Hukuku Komisyonları/Merkezleri, tarafından kadın haklarının korunması, geliştirilmesi ve İstanbul Sözleşmesinde imzanın çekilmesi işleminin geri alınması için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuyla saygılarımızla paylaşıyoruz” şeklinde konuştu.