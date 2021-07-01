01 Tem 2021 - 14:00- Gündem G: 01 Tem 2021 - 14:02

Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda finalistler belli oldu

Darıca Belediyesi tarafından düzenlenen Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda finalistler belli oldu.

Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvası’nda finalistler belli oldu mask

Yaptığı birçok projeyle örnek olan Darıca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Beyaz Ay Görme Engelliler Derneği işbirliği ile görme engelliler için ulusal online satranç turnuvası düzenlemişti. 26 Haziran’da başlayan Görme Engelliler Ulusal Satranç Turnuvasına Türkiye Genelindeki 24 İlden başvuru yapılırken, aralarında 4 Türkiye Şampiyonu sporcu ile 11 Milli sporcunun yer aldığı toplam 63 sporcu müsabakalarda yer aldı. Birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada finalistler de belli oldu. 3 Temmuz’da finali yapılacak turnuvada Hüseyin Demirel (Denizli), Selim Altınok (İstanbul), İbrahim Çaltaşı (Konya) ve Bünyamin Kıran (Sivas) birincilik için kıyasıya mücadele edecek. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde bulunan E-Spor merkezinde gerçekleşecek final sonrası birinciye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye bin TL ve dördüncüye de 500 TL ödül verilecek.
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01 Tem 2021 - 14:00 Kocaeli/ Darica- Gündem

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