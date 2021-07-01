Akşener esnafa sordu: “Korkuyor musun şikayet etmekten?”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener esnaf ziyareti için bugün Kocaeli’ye geldi. Akşener Gebze’de esnaf ziyaretini gerçekleştirmesinin ardından Körfez Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde hizmet veren esnafları da ziyaret etti. Mavi Erkek Kuaförü İşletmecisi İhsan Ateş’i ziyaret eden Akşener, “İnsanlar kendi kendine tıraş olur, saçını başını kendi keser olmuşlar. Arkadaşlar, müşteri oranının çok düşük olduğunu söylüyordu. Biz de ziyaret etmek istedik” dedi. Ateş, “Şu an tatil dönemine girdiği için etkisi var ama artık başlıyor. Burası kira. Kendimizden biraz fedakarlık yapa yapa çıkarıyoruz kiramızı. Buradan üç aile geçiniyor” ifadelerinde bulundu.

“PROPAGANDA YAPMIYORUM”

Akşener’in ‘nasıl geçiniyor’ sorusu üzerine Ateş, “İmkanları zorluyoruz. Hayat şartları çok zor, belimizi büküyor” şeklinde konuşurken Akşener ise, “Bunları kötü bir şey duymak için sormuyorum. Sizden aldığımız bilgileri kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunlara dikkat edin diye iktidara söylüyoruz. Kapıdan içeri girdiğim zaman iktidarı yermiyorum, kendi partimi övmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Sadece sizi konuşuyoruz. En azından bir kısım konuyu kamuoyu öğrenince ağalar da öğrenmiş oluyor. Erkek berberleri geçinme konusunda ciddi bir problem olduğunu söylediler” dedi.

“ZAM YAPMAMALARINI BEKLİYORUZ”

Bir talepleri olup olmadığı sorusuna Ateş, “Biz günlük çalışan insanlarız. Ne kazanırsak onunla evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bizim beklentimiz mülk sahipleri ve devletten biraz destek. Hibe devamlı olur, ayrı bir destek olur beklentimiz bu. Destek aldık. Esnaf destek kredisi aldık, hibe desteği de verdiler. Sağolsunlar. Mülk sahiplerinden beklentimiz zam yapmamaları” şeklinde konuştu.

“KORKUYOR MUSUN ŞİKAYET ETMEKTEN?”

Lider Gayrimenkul İşletmecisi Yeşim Tutucu Akşener’in mağduriyetlerini sorması üzerine Tutucu, “Mağduriyetlerimiz var. Konut kredilerimiz düşecek ki bizim işlerimiz canlansın. Gelecekten umutluyuz. Sizden de çalışmalarınızın karşılığını almanızı diliyoruz. Çok fazla şikayete girmeyelim çünkü gündem, sorunlar çok fazla” dedi. Akşener’in, “Korkuyor musunuz şikayet etmekten?” sorusu üzerine Tutucu, “Yok hayır, öyle bir duygum yok. Şikayeti seven bir insan değilim” dedi.

“KOCAELİ’NİN CANLI BİR EKONOMİSİ OLMUŞTUR”

Akşener, “Bizim amacımız propaganda yapmak değil. Özne sizsiniz. 20 Ocak 2020’de başlamışız daha pandemi yoktu. Esnaftan bir sürü şey öğrendim. Onları alıp kamuoyuyla paylaştık. Amaç bu. Seçim geldiğinde sizi kim ikna ederse oyunuzu o alacak. Ben Kocaeli’de doğdum hep canlı bir ekonomisi olmuştur” şeklinde konuşurken ev alma durumlarını sordu. Tutucu ise, “Körfez’de de oldukça hareketliydi. Ayda satışlarımız zamana göre değişiyor. Bir ay hiç yok bir ay 2 tane sattığımız zamanlar oluyor. Annem, kızım ve ben çalışıyoruz. Kapıdan giriyorlar ‘ağa yok mu?’ diyorlar ben de ‘hanımağa var’ diyorum” dedi.

İZMİT BELEDİYESİ ELEŞTİRİSİ

Daha sonra Ekol Fotoğrafçılık dükkanını ziyaret eden Akşener esnaf Gökhan Şener’e, “Özne sizsiniz. Biz propaganda yapmaya gelmedik” dedi. Gökhan Şener kendisine sorulan soru üzerine, belediyelerin haksız rekabet yarattığını ifade etti. Belediyelerin ücretsiz düğün yaptığını ve etkinliklerde çalışmalarının kendilerine engel olduğunu ifade eden Şeker, İzmit Belediyesinin de 1 liralık nikah projesini eleştirdi. Akşener ise siyaset yapmadıklarını ifade etti.

SİFTAHI AKŞENER VE TÜRKKAN YAPTI

Ceyla Butik yetkilisi Burcu Karataş ise, kısa çalışma ödeneği alamadıkların ifade etti. Ödenek için belirli şartlar olduğunu ve her esnafın bu şartları karşılayamadığını ifade eden Karataş, sürecin devam ettiğini ifade etti. Karataş, Akşener’in sorusu üzerine daha siftah yapmadıklarını ifade etti. Siftah yapmayan Butik’in siftahını Akşener ve Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan yaptı. Akşener kendisine bir gömlek ayrılmasını isterken Türkkan ise iki farklı renk gömlek aldı. Ürünleri sonra alacağını ifade eden Türkkan para üstünü almaya geleceğini söyledi.

Özgün ERBULAN-Serhat GÜNEŞ