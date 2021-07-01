İzmit Belediyespor’un ana sponsoru HDI Sigorta oldu

İlimizi Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde temsil eden İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın yeni sezonda isim sponsoru HDI Sigorta oldu. Mütevazı bütçesiyle ligin kalıcı takımları arasında yer almak ve alt yapıdan yetiştirdiği sporcuları Türk basketboluna kazandırmak isteyen, bu yıl Avrupa kupalarını hedefleyen İzmitli Periler, 2021-2022 sezonunda ‘HDI Sigorta İzmit Belediyespor’ adıyla mücadele edecek.
KOŞTUR: HAYIRLI OLSUN
Sponsorluk anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyespor Kulüp Başkanı Uğur Koştur, “Türk sporunun gelişmesinde sponsorluğun öneminin farkındayız. Takımımıza sponsor olan HDI Sigorta’ya teşekkür ediyoruz. Yeni sezonda İzmitlilerin göğsünü kabartacak başarılar elde etmek adına hem sponsorluk hem de transfer konusunda nokta atışı yapıyoruz. HDI Sigorta ile yeni iş birlikteliğimiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.