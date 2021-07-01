Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı sona erdi

Pandemi sürecinde hem işverenlere hem de çalışanlara destek olmak üzere geçen yılın mart ayından bu yana uygulanan ve 3 milyondan fazla çalışanın yararlandığı kısa çalışma ödeneği sona erdi. Nisan 2020'de işvereni tarafından ücretsiz izne çıkartılan, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlara ödenen nakdi ücret desteği ile birlikte, işverenin çalışanı işten çıkarma yasağı da 30 Haziran itibarıyla sonlandırıldı.