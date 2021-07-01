Bahçecik’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlandı

Bahçecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü nedeniyle Başiskele Belediyesi ve Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği'nin koordinesinde Şehitekrem Mahallesi’nde Bahçecik Merkez Camii avlusunda tören gerçekleştirildi. Törene Başiskele Kaymakamı İsmail Gültekin, Belediye Başkanı Yasin Özlü, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP Başiskele İlçe Başkanı Serkan Günaydın, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Yolcu Sekmen, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için saygı duruşu ve ardından hep birlikte söylenen İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

“TÜM ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ”

Kürsüye çıkan Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Ermeni çetelerinin işgallerine karşı kadın erkek, genç ihtiyar, hatta çocuklar kanlarıyla ve canlarıyla destansı bir direniş örneği göstererek vatanımızı, bu güzel topraklarımızı bizlere miras bıraktılar. Tüm kahraman şehitlerimize minnettarız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi. Ardından mehteran takımının verdiği konser ile program sona erdi.