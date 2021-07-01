Melisa Korkmaz yıllar sonra şehrine döndü!

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor dış transferde Melisa Korkmaz ile anlaşma sağladı. İlimizin Türk basketboluna armağanı olan Melisa Korkmaz geride bıraktığımız sezon Beşiktaş takımının formasını giyiyordu. 1997 doğumlu sporcu Beşiktaş’ta 21 maçta oynadı. Ortalama 24 dakika sahada kalan başarılı oyun kurucu 6.2 sayı, 1.8 ribaunt ve 2.9 asist ortalamaları ile takımına katkı sağladı. Uzun yıllar boyunca Fenerbahçe alt yapısında oynayan Melisa Mersin Büyükşehir Belediyespor adına da forma giymişti.