Cihan Halil, Alanya Kestelspor ile anlaştı

İlimizin başarılı kanat forvetleri arasında yer alan Cihan Halil, 3. Lig takımlarından Alanya Kestelspor ile anlaşma sağladı. Geride bıraktığımız sezon Gölcükspor forması giyen Cihan Halil özellikle Belediye Derincespor’daki performansıyla öne çıkmıştı 1991 Kocaeli doğumlu futbolcu sağ kanatta oynuyor.

ONUR BEHİÇ DE GELMİŞTİ

Oldukça süratli bir isim olan Cihan Halil savunma arkasına koşulları ve son vuruşları ile etkili oluyor. Cihan’ın transferiyle Alanya Kestel ekibi ofans hattına önemli bir takviye yapmış oldu. Cihan daha önce ilimizde İzmit Belediyespor, Gebzespor, Çayırovaspor ve Nusretiyespor takımlarında oynadı. Başarılı futbolcu 2. Lig takımlarından Van Spor deneyimi de yaşadı. Alanya Kestel geçtiğimiz hafta bir diğer İzmitli futbolcu, başarılı kaleci Onur Behiç Özalgan’ı renklerine bağlamıştı.