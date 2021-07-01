Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor

Körfez ilçenin tanımış simalarından olan, özellikle eğitim alanında yaptığı yardımlarla bilinen İYİ Parti Körfez İlçe Teşkilat Başkanı Tugay Polat, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurul ile Kocaeli Öğretim Gençliğine Yardım Derneği (KÖGYAR-DER) başkanlığına seçildi. Başkan Tugay Polat’a tebrik ziyaretleri devam ediyor. Göreve gelmesinin ardından özellikle eğitim çalıştayı düzenleme projesi eli dikkat çeken Dernek Başkanı Tugay Polat, eşi Gülşen Polat ile birlikte Körfez ilçenin tanınmış siyaset ve iş insanlarından Veli Yıldız’ı, dernek lokalinde ağırladı.
PROJELERİNİ ANLATTI
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaret sırasında Yıldız, Polat’ı seçildiği yeni görevi dolayısıyla kutladı. Yıldız, “Her zaman yanında olacağım. Faydalı çalışmalar yapacağına inanıyorum” dedi. Aynı zamanda arkadaşı olan Veli Yıldız ile buluşmasında kendisine destek mesajları dolayısıyla teşekkür eden dernek başkanı Tugay Polat ise, “Eğitim konusu çok önemli ve özel bir konu. Bu konuda elimizden geleni yapacağız” dedi. Polat ayrıca Veli Yıldız’a projelerinden de söz etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.