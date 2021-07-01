Hyundai Assan’da yeni dönem BAYON ile başlıyor

Hyundai Assan için yepyeni bir dönemin başlangıcını temsil eden BAYON’u satışa sundu. Türkiye’de ve Avrupa’da B-SUV segmentinde her geçen gün artan talebi karşılamak amacıyla hazırlanan BAYON; sıradışı tasarımı, kompakt boyutları, geniş ve ergonomik kabini, büyük bagaj hacmi, ekonomik motor seçenekleri ve 201 bin 900 TL’den başlayan fiyatları dikkatleri üzerine çekecek.

HYUNDAİ ASSAN İZMİT FABRİKASI’NIN 3. MODELİ

Türkiye’de 1997 yılından bu yana üretimini sürdüren Hyundai Assan, şu an bantlarından indirdiği yeni nesil i10 ve i20 modellerinin yanına BAYON’u da ekledi. 50 milyon Euro’dan fazla ek yatırımla devreye alınan BAYON sayesinde, geçtiğimiz yıl başında üretimine başlanan Yeni i10 ve Ağustos ayı itibariyle bantlardan inen Yeni i20 ile toplam 170 milyon Euro’nun üstündeki yatırım da tamamlanmış oldu.

İHRAÇ EDİLECEK

Hyundai’nin SUV ailesini tamamlayan kompakt boyutlardaki BAYON, yıllık 230.000 adetlik üretim kapasitesine sahip Hyundai Assan İzmit Fabrikası’nda i10 ve i20’de olduğu gibi 40’tan fazla dünya ülkesine sadece Türkiye’den ihraç edilecek. Hyundai Assan, Türk işçisinin emeğiyle üstün kalitede üretilen BAYON sayesinde Türkiye ekonomisine katkısını artırarak sürdürecek.

“Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz”.

Hyundai Assan başkanı Sangsu Kim,” Geçtiğimiz yıl yeni i10 ve i20 projelerimizi gecikmeden tamamladık. Bu yıl da birçok zorlu süreci geride bırakarak BAYON’un seri üretimine tam planladığımız tarihte başladık. BAYON üretimimizle birlikte 170 milyon Euro’nun üzerindeki yatırımımızı tamamlamış bulunuyoruz. Bu katma değeri yüksek olan otomobilimiz Hyundai Assan’ın kardeş ülkemiz Türkiye’deki geleceği için kilit bir rol oynayacak.Her zaman olduğu gibi Türkiye ekonomisine ve istihdamına önümüzdeki yıllarda da katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

“Bayon tüm dikkatleri üzerinde toplayacak”

Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, şunları söyledi. “KONA ve TUCSON ile dünya çapında büyük başarılar elde ederek SUV pazarına damga vuran Hyundai, bu başarısını değişen tüketici beklentileri doğrultusunda hazırlanan kompakt B-SUV modeli BAYON ile devam ettirmeyi amaçlıyor. BAYON’un Türkiye pazarında da tüm dikkatleri üzerine toplayacağına yürekten inanıyoruz. Farklı segmentlerin en avantajlı özelliklerini bünyesinde toplayan BAYON’un, hem Türk aile yapısına uyumlu olduğunu hem de gençlerin ve kendini genç hissedenlerin beklentilerini karşılayacağını düşünüyoruz”.

Yepyeni bir B-SUV: Hyundai BAYON

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, ayrıca markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. BAYON, kompakt bir gövde tipine, geniş bir iç mekana ve uzun bir güvenlik donanım listesine sahip. Ayrıca, gelişmiş bağlantı özellikleriyle de mobilite çözümlerini kusursuz bir şekilde sunan otomobil, segmentindeki beklentileri rahatlıkla karşılayabiliyor. Konfor ve kullanışlılık göz önünde bulundurularak tasarlanan otomobilde göz alıcı oranlar ve güçlü grafik özellikleri var. Bu sayede diğer modellerden rahatlıkla ayırt edilebiliyor. Hyundai SUV ailesindeki en son tasarım ürünü olan BAYON, oran, mimari, stil ve teknoloji arasında müthiş bir uyum da gösteriyor.

Hyundai’nin mevcut SUV modellerindeki şehir isimleri stratejisini devam ettiren BAYON, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor. Ülkenin güneybatısında, şirin bir tatil destinasyonu olan Bayonne, tamamen Avrupa için üretilen bir modele yine Avrupalı müşterilerin beklentileri karşılayacak bir nitelikle ilham vermiş oluyor.