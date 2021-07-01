Yıldız Entegre ürünleri tüketicinin tercihi oluyor  

Covid-19 pandemisi nedeniyle hayatın her alanında hijyen önem kazandı. Salgın nedeniyle değişen tasarım yaklaşımları, sağlıklı ve hijyenik yaşam alanları tasarlamayı öncelikli hale getirdi. Yenilikçi ve inovatif yaklaşımıyla sektörde fark yaratan Yıldız Entegre, zengin ürün gamının tamamında bulunan %99,99’a varan antibakteriyel özelliğiyle tüketicilerin tercihi oluyor.

DOĞAYA VE İNSANA SAYGI

"Bugün ürettiklerimiz, yarınlarımızı tüketmesin” anlayışı doğrultusunda, çalışmalarını ‘doğaya ve insana saygı’ ilkesiyle sürdüren şirket, kurulduğu günden bu yana ileri teknolojiyle donatılmış tesislerinde insan sağlığı ve güvenliğine öncelik veren sürdürülebilir ürünlere yatırım yapmaya devam ediyor. Firma aynı zamanda konfor ve estetiğin yanı sıra yüzde 99,99’a varan antibakteriyel özelliği olan tüm ürünleriyle de müşterilerinin yaşam alanlarında hijyen sağlıyor.

UZUN ÖMÜRLÜ ÜRÜNLER

Tüm dünyada mekanların hijyenik ve sağlıklı olmasının öneminin anlaşıldığı bir dönem yaşandığına dikkat çeken Yıldız Entegre Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Ormancı, ‘’Pandemi süreci, sürdürülebilir ürünlere olan talebi ve beklentiyi artırdı. Bu dönemde Yıldız Entegre olarak hedefimiz, tüketicilerimize uygun fiyatlı, sağlıklı ve uzun ömürlü ürünler sunmak, herkesin yaşadığı ya da çalıştığı yeri istediği gibi dekore etmesine yardımcı olmak. Yıldız Entegre güvencesiyle VarioClic ve TerraClick markalarıyla parkede, Variodor markasıyla monoblok mdf kapıda ve Yıldız Trend markasıyla plaka grubunda kullanıcılara sunduğumuz ürünlerimiz %99,99’ a varan antibakteriyel özelliğe sahip.

ÜRÜNLER TEST EDİLİYOR

Ürünlerimizin sahip olduğu bu antibakteriyel özelliği sayesinde tüm yaşam alanlarında gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Kalite standartlarından taviz vermeden üretimini gerçekleştirdiğimiz ürünlerimiz ISO 22196 standartları ile test edilmiştir. Üretim süreçlerimizin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduğumuza inanıyorum. Bu bilinç ve sorumlukla aynı titizlikle çalışmaya ve insan sağlığına ürünlerimizi ürettiğimiz ilk günden bugüne olduğu gibi gelecekte de öncelik vermeye devam edeceğiz.’’ şeklinde konuştu.