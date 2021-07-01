2020 yılında 2,71 milyon TL değerinde Ar-Ge harcaması yapan Kilim Mobilya, Turkishtime tarafından hazırlanan “2020 Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük Şirketler 250-500 Sıralaması” araştırmasında 430’uncu sırada kendisine yer buldu. Mobilya sektörü özelinde ise 2020 Ar-Ge harcamalarına göre ilk 10‘da yer alan Kilim, kaliteden ödün vermeyen prensibiyle özgün Ar-Ge modelleri sayesinde her pazara uygun ürünler geliştiriyor. Kilim 2021 yılında ise 5 milyon TL Ar-Ge harcaması planlıyor.
01 Tem 2021 - 16:26- Ekonomi Güncelleme: 01 Tem 2021 - 16:27
Kilim Mobilya Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da
2020 yılında 2,71 milyon TL değerinde Ar-Ge harcaması yapan Kilim Mobilya, Turkishtime tarafından hazırlanan “2020 Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük Ş...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.