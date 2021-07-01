01 Tem 2021 - 16:26- Ekonomi G: 01 Tem 2021 - 16:27

Kilim Mobilya Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da

2020 yılında 2,71 milyon TL değerinde Ar-Ge harcaması yapan Kilim Mobilya, Turkishtime tarafından hazırlanan “2020 Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük Ş...
Kilim Mobilya Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da mask

2020 yılında 2,71 milyon TL değerinde Ar-Ge harcaması yapan Kilim Mobilya, Turkishtime tarafından hazırlanan “2020 Ar-Ge Harcamalarına Göre En Büyük Şirketler 250-500 Sıralaması” araştırmasında 430’uncu sırada kendisine yer buldu. Mobilya sektörü özelinde ise 2020 Ar-Ge harcamalarına göre ilk 10‘da yer alan Kilim, kaliteden ödün vermeyen prensibiyle özgün Ar-Ge modelleri sayesinde her pazara uygun ürünler geliştiriyor. Kilim 2021 yılında ise 5 milyon TL Ar-Ge harcaması planlıyor.

01 Tem 2021 - 16:26 - Ekonomi

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