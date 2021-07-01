Işık, yeniden  başkan seçildi

Türkiye’de standartlara uygun beton üretilmesi ve inşaatlarda doğru beton uygulamalarının sağlanması için 33 yılı aşkın süredir uğraş veren Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB), 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirdiği 34. Olağan Genel Kurulunda yeni Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerini seçti. İstanbul’da pandemi kurallarına uygun olarak yapılan Genel Kurulda seçilen yeni Yönetim Kurulu, yapmış olduğu görev dağılımında Yavuz Işık’ı yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçti.