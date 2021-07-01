01 Tem 2021 - 16:27- Gündem G: 01 Tem 2021 - 16:30

Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede

Körfezim Eğitim Kurumları’nın başarılı öğrencisi Bilge Sönmezer,  sınavda sadece 1 yanlış yaparak % 0,02’lik dilimde yer aldı

Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede mask

Körfezim Eğitim Kurumları, bu yıl yapılan LGS sınavında 95 öğrencisinden 62’sini nitelikli okullara yerleştirmeyi başardı. Bu öğrencilerden 41’i Fen Liselerine girerken, 15 öğrencisi ise %1’lik dilime, 23 öğrencisi ise %2’lik dilime girerek büyük başarı elde etti.  Pandemi döneminde sıkı takip ve hızlandırılmış eğitim modeliyle Türkiye ortalamasının çok üzerinde başarı grafiği yakalayan okul, her yıl olduğu gibi bu yıl da en seçkin okullara öğrencilerini göndermenin mutluluğunu yaşıyor.

BAŞARI ÇİZGİSİ

Çeyrek asırlık tecrübesiyle ve her yıl artan başarı çizgisiyle zirvedeki yerini koruyor. Sınavda sadece 1 yanlış yaparak % 0,02’lik dilimde yer alan Bilge Sönmezer, Körfez ilçede birinci oldu. Birebir rehberlik ve öğrenci merkezli eğitim modeliyle, akademik ve sosyal alanda mutlu bireyler yetiştiren okul, yaz döneminde de telafi eğitimi programıyla öğrencileriyle birlikte olacak.
# Okul, eğitim
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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01 Tem 2021 - 16:27 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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