Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi

Sipahiler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, talep ve önerileri yerinde dinledi. Halk Meclisi toplantısına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, Sipahiler Mahalle Muhtarı Murat Tezel, Körfez İsu Şube Müdürü Alper Engin ve Birim Müdürleri katıldı. Toplulaştırma konusunda Sipahiler Köyü’nde yaşayan vatandaşların görüşlerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli ve Sipahiler Köyleri’nden geçen Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili de vatandaşlarla sohbet etti