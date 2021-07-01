01 Tem 2021 - 16:28- Gündem G: 01 Tem 2021 - 16:29

Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Meclisi toplantıları kapsamında; Sipahiler Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi, “Her işimizi ortak görüş ile yapıyoruz” dedi

Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi mask

Sipahiler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, talep ve önerileri yerinde dinledi. Halk Meclisi toplantısına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, Sipahiler Mahalle Muhtarı Murat Tezel, Körfez İsu Şube Müdürü Alper Engin ve Birim Müdürleri katıldı.  Toplulaştırma konusunda Sipahiler Köyü’nde yaşayan vatandaşların görüşlerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli ve Sipahiler Köyleri’nden geçen Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili de vatandaşlarla sohbet etti
# Körfez Belediyesi, İSU, Kuzey Marmara Otoyolu
# KÖRFEZ BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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01 Tem 2021 - 16:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem

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