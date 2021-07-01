Sipahiler Mahallesi’nde vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Şener Söğüt, talep ve önerileri yerinde dinledi. Halk Meclisi toplantısına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Belediyesi Genel Koordinatörü Selattin Kabadayıoğlu, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Muhtarlar Dernek Başkanı Engin Öztürk, Sipahiler Mahalle Muhtarı Murat Tezel, Körfez İsu Şube Müdürü Alper Engin ve Birim Müdürleri katıldı. Toplulaştırma konusunda Sipahiler Köyü’nde yaşayan vatandaşların görüşlerini dinleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Sevindikli ve Sipahiler Köyleri’nden geçen Kuzey Marmara Otoyolu ile ilgili de vatandaşlarla sohbet etti
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Halk Meclisi toplantıları kapsamında; Sipahiler Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi, “Her işimizi ortak görüş ile yapıyoruz” dedi
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01 Tem 2021 - 16:28 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem Yazdır
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.