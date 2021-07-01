Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları ile birlikte birlikte İkindi Namazı'nın ardından ilçe merkezinde yer alan Hasır Çay Evi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince ve Kocaeli genelinde hayata geçen projelerin konuşulduğu yerel ve ulusal gündeme dair konuların da istişare edildiği görüşmede görüş alışverişinde bulunuldu.
01 Tem 2021 - 16:29- Gündem Güncelleme: 01 Tem 2021 - 16:30
Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte vatandaşları ziyaret etti
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.