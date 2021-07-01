Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları ile birlikte birlikte İkindi Namazı'nın ardından ilçe merkezinde yer alan Hasır Çay Evi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince ve Kocaeli genelinde hayata geçen projelerin konuşulduğu yerel ve ulusal gündeme dair konuların da istişare edildiği görüşmede görüş alışverişinde bulunuldu.