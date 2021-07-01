01 Tem 2021 - 16:29- Gündem G: 01 Tem 2021 - 16:30

Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte vatandaşları ziyaret etti

Büyükakın ve Aygün vatandaşla buluştu mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün önceki gün  Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir BüyükakınAKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ve teşkilat mensupları ile birlikte birlikte İkindi Namazı'nın ardından ilçe merkezinde yer alan Hasır Çay Evi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Derince ve Kocaeli genelinde hayata geçen projelerin konuşulduğu yerel ve ulusal gündeme dair konuların da istişare edildiği görüşmede görüş alışverişinde bulunuldu.
# AKP, Tahir Büyükakın
# DERİNCE BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
AKP Sırrıpaşa ailesi  piknikte buluştu mask
AKP Sırrıpaşa ailesi  piknikte buluştu
Aygün hafızları ağırladı mask
Aygün hafızları ağırladı
AKP Fatih, piknikte buluştu mask
AKP Fatih, piknikte buluştu
Aygün, Cumhur İttifakı  meclis üyeleri ile buluştu mask
Aygün, Cumhur İttifakı  meclis üyeleri ile buluştu
Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret mask
Aksak ve Aygün’den  Aşı Noktasına ziyaret
Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu mask
Aygün, İbni Sina  Teşkilatı ile buluştu

01 Tem 2021 - 16:29 Kocaeli/ Derince- Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.296.468 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi mask
Söğüt, Sipahilerde vatandaşı dinledi
Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede mask
Körfezim Eğitim Kurumları LGS’de yine zirvede
Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor mask
Polat’a tebrik ziyaretleri sürüyor
Bahçecik’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlandı mask
Bahçecik’in Kurtuluşu’nun 100. Yıldönümü kutlandı
İl dışından gelen halk oyunu toplulukları  İzmit’te doyasıya eğleniyor mask
İl dışından gelen halk oyunu toplulukları  İzmit’te doyasıya eğleniyor
Başkan Büyükakın’ndan öğrencilere karne hediyesi   mask
Başkan Büyükakın’ndan öğrencilere karne hediyesi  
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL