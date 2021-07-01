Olay, Başiskele Sahil Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın satmak üzere götürdüğü balonlar bir anda havalandı. Uçan balonlar, yüksek gerilimin bulunduğu bir direğe takıldı. Çevreden buldukları merdiven ile direkteki balonları almaya çalışan balon satıcısı adeta canını hiçe saydı. Vatandaşın, balonları almaya çalıştığı anda balonlar yüksek bir ses ile patladı. Bu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
01 Tem 2021 - 16:32- Asayiş Güncelleme: 01 Tem 2021 - 16:33
Uçan balonlar için canlarını hiçe saydılar
Başiskele'de balon satıcısı bir vatandaş, uçup direğe takılan balonları için canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.