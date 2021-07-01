01 Tem 2021 - 16:32- Asayiş G: 01 Tem 2021 - 16:33

Uçan balonlar için canlarını hiçe saydılar

Başiskele'de balon satıcısı bir vatandaş, uçup direğe takılan balonları için canını hiçe saydı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Uçan balonlar için canlarını hiçe saydılar mask

Olay, Başiskele Sahil Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaşın satmak üzere götürdüğü balonlar bir anda havalandı. Uçan balonlar, yüksek gerilimin bulunduğu bir direğe takıldı. Çevreden buldukları merdiven ile direkteki balonları almaya çalışan balon satıcısı adeta canını hiçe saydı. Vatandaşın, balonları almaya çalıştığı anda balonlar yüksek bir ses ile patladı. Bu anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

01 Tem 2021 - 16:32 İHA Kocaeli/ Başiskele- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.296.468 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk teslim oldu mask
Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk teslim oldu
Kocaeli'den kalkan uçak armut bahçesine iniş yaptı mask
Kocaeli'den kalkan uçak armut bahçesine iniş yaptı
Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü mask
Eski belediye çalışanı kansere yenik düştü
Sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı mask
Sağlık ocağından koronavirüs aşıları çalındı
Polisin durdurduğu araçtan inek çıktı mask
Polisin durdurduğu araçtan inek çıktı
Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi mask
Otobüsün altında kalan 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Anket Kocaelispor'un yeni sezon formalarını nasıl buldunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL