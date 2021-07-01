Çocuk istismarına çektiği kliple ‘Dur’ dedi

Türkiye gündemindeki güncel konulara karşı olan duygularını yazdığı şiirler ve yaptığı besteler ile anlatan, Abdurrahman Delen, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla da ‘Dokunmayın Çocuklara’ adıyla şiir yazdı. Kendi yazdığı şiire hazırladığı video klip sosyal medyada büyük ses getirdi. Delen’in, çocuk istismarına karşı dikkat çekmek amacıyla yazdığı ‘Dokunmayın Çocuklara’ adlı klip sosyal medyada yüzbinlerce kez ilendi.
“KİMSE ÇOCUKLARA DOKUNMASIN ARTIK”
Yazdığı şiir ile çocuk istismarına dikkat çekmek istediğini dile getiren halk ozanı Abdurrahman Delen, “ Yeter artık çocuk istismarına dur diyelim ne olursunuz. Yine kötü haberler ile içimiz yandı, yüreğimiz daraldı. Bu çocukların neler çektiğini bir Allah bilir birde onlar. Bu gibi durumlara çözüm bulunması lazım. Kim suç işliyorsa cezasını çeksin. Kimse çocuklara dokunmasın artık” ifadelerini kullandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.